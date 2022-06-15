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Бывший пилот Формулы-1 призвал Хэмилтона меньше жаловаться и больше заниматься в зале

Бывший пилот Формулы-1 призвал Хэмилтона меньше жаловаться и больше заниматься в зале
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Бывший пилот Формулы-1 Джон Уотсон поделился мнением о проблемах 7-кратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. После Гран-при Азербайджана британец заявил, что из-за дельфинирования у него сильно болит спина. В свою очередь руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не исключил, что Льюис пропустит следующий этап сезона.

«Льюису нужно быть аккуратнее и не вести себя, как пантомимная дамочка. Конечно, водить болид тяжело. Но в 37-летнем возрасте кости уже сильнее реагируют на пилотирование.

Сейчас у него наступила новая ситуация. Он в течение семи лет доминировал в «Мерседесе». Посмотрите на Джорджа Расселла, он после гонки выглядел свежим, опередил Льюиса.

Возможно, Льюису стоит меньше времени проводить за разговорами и больше — в тренажёрном зале», — цитирует Уотсона PlanetF1.

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