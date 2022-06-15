Руководитель «Макларена» высказался о будущем Даниэля Риккардо в команде
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Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль призвал поменьше говорить о слухах по поводу будущего Даниэля Риккардо в команде.
«Думаю, в данный момент все мы уделяем слишком много внимания этой заезженной теме. Даниэль очень опытен, он усердно работает вместе с командой, чтобы добиться результатов, подобных тем, что показывает Ландо. И на самом деле внутри команды это не является такой большой темой», — приводит слова Зайдля PlanetF1 со ссылкой на F1 Nation podcast.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Даниэль в настоящее время занимает 13-е место, имея в активе 15 очков. Его напарник по команде Ландо Норрис с 50 баллами – на седьмой позиции.
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