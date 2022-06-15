«Критика оправданна». Феттель высказался о Мике Шумахере
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о критике, с которой в нынешнем сезоне Формулы-1 сталкивается его соотечественник, гонщик «Хааса» Мик Шумахер.
«Конечно, критика в отношении него тоже оправданна. Но при этом также нужно отмечать, когда что-то идёт хорошо. Мы все выступаем на пределе. Да, аварии могут случаться. Но я считаю, что прежде всего необходимо помогать друг другу», — приводит слова Феттеля Bild.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер пока не набрал ни одного очка. Его товарищ по команде Кевин Магнуссен с 15 баллами – на 12-й позиции. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — у него 150 очков.
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