«Фактически командных приказов и не было». Хорнер — о своих словах по радио Пересу в Баку
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о выступлении пилотов своей команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Азербайджана. Во время гонки Хорнер обратился к Пересу по радио со словами «Не драться», однако дал понять, что это не стоит рассматривать в качестве командного приказа.
«Я думаю, что в гонке фактически и не было командных приказов. Вопрос заключался лишь в том, какая машина была быстрее, а какая — медленнее. Так вот, в тот момент у Макса было значительное преимущество в темпе перед Чеко. Всё делалось для того, чтобы добиться максимального командного результата», — приводит слова Хорнера издание Formula Rapida.
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