Марк Уэббер: Перес представляет угрозу для Ферстаппена в любых условиях

Бывший пилот «Ред Булл» и комментатор Channel 4 Марк Уэббер убеждён, что Максу Ферстаппену хватит скорости, чтобы обойти партнёра по команде Серхио Переса в чемпионской гонке, несмотря на превосходную форму мексиканца.
«Безусловно, Перес показывает блестящий пилотаж после перехода Формулы-1 на новый технический регламент. Он по-настоящему быстр и представляет угрозу для Макса в любых условиях. Хотя я все равно считаю, что на некоторых трассах Максу вполне хватит огневой мощи, чтобы обойти Переса. При этом Перес нужен «Ред Булл» в числе лидеров. Давайте не забывать, что они ещё борются с «Феррари» и знают, что в гонке должны участвовать обе лошади, ведь им противостоят также два соперника», – заявил Уэббер в интервью Channel 4.
В пяти из шести последних гонок Перес не опускался ниже второго места. В личном зачёте мексиканец обошел Шарля Леклера из «Феррари», но по-прежнему отстаёт от напарника по команде Ферстаппена.
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