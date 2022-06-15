Феттель — о политических заявлениях: это важнее спорта. Не буду терпеть то, что неверно

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мыслями о важности принятия активного участия в политической жизни.



«Такие вопросы важнее нас, они важнее спорта. Мы должны продолжать привлекать к ним внимание и показывать, что есть много вещей, которые мы можем улучшить. Я думаю, что есть немало людей, которые пока не понимают всей важности этой темы. Поэтому совершенно правильно продолжать привлекать внимание к этому. Я не должен терпеть то, что неправильно, и я не буду этого делать», — приводит слова Феттеля издание GrandPrix со ссылкой на Sky Sport Germany.

Ранее Феттель высказался о критике, с которой в нынешнем сезоне сталкивается его соотечественник, гонщик «Хааса» Мик Шумахер.

Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1: