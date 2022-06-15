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Алонсо: Пиастри хорош, но не думаю, что мне есть что доказывать

Алонсо: Пиастри хорош, но не думаю, что мне есть что доказывать
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40-летний пилот «Альпин» Фернандо Алонсо поделился мыслями о своём будущем в команде.

«Пока я конкурентоспособен и не испытываю никаких сложностей, связанных с поездками, зачем останавливаться? Оскар хорош, и команда вольна проверять нас, но они знают, что я могу продолжать. Не думаю, что мне есть что доказывать. Более того, у меня есть преимущество в том, что я хорошо знаю трассы и понимаю, чем они отличаются, что является важным моментом.

На самом деле я особо не изменился с тех пор, как мне было 25. Мой подход всё тот же», — приводит слова Алонсо GrandPrix со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее о Фернандо высказался чемпион мира 1996 года Деймон Хилл.

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