Николас Латифи: я бы солгал, если б сказал, что моё место в команде надёжно

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи высказался о предстоящем выступлении на Гран-при Канады, а также поделился мыслями о своём будущем.
«Как ни удивительно, но я никогда не участвовал в гонках в своей стране, за исключением картинга. Это будет первое выступление, и я хочу как следует им насладиться. Я помню незабываемые победы великих гонщиков, которые были одержаны здесь, в Монреале. Трасса Жиля-Вильнёва часто была местом проведения захватывающих гонок.
Мне определённо нужно улучшить своё выступление. Я бы солгал, если бы сказал, что моё место в команде надёжно. При этом не думаю, что у меня дела обстоят хуже, чем у других гонщиков, чей контракт истекает в конце сезона», — приводит слова Латифи Le Journal de Montreal.
Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1:
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