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Ландо Норрис поддержал идею штрафов за умышленные жёлтые флаги в квалификации

Ландо Норрис поддержал идею штрафов за умышленные жёлтые флаги в квалификации
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал идею, согласно которой гонщики, намеренно ошибающиеся в квалификации и вызывающие жёлтые флаги, чтобы испортить быстрые круги конкурентам, должны штрафоваться потерей одного или нескольких своих лучших кругов.

«Я стал тем, кто вызвал жёлтый флаг [в квалификации ГП Азербайджана], но из-за того, что не хотел мешать Себу [Феттелю]. Я считаю, что есть разница между людьми, которые идут на это, чтобы не мешать другим, и людьми, которые идут на это намеренно. Особенно когда ты отстаёшь на полторы секунды.

Хотя это непросто урегулировать. Ты всегда легко говоришь о чём-то до тех пор, пока это не произойдёт с тобой. После чего говоришь, что не хочешь пересмотра правил из-за того, что именно ты совершил ошибку», – приводит слова пилота издание RaceFans.

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