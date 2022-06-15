Ландо Норрис поддержал идею штрафов за умышленные жёлтые флаги в квалификации

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал идею, согласно которой гонщики, намеренно ошибающиеся в квалификации и вызывающие жёлтые флаги, чтобы испортить быстрые круги конкурентам, должны штрафоваться потерей одного или нескольких своих лучших кругов.
«Я стал тем, кто вызвал жёлтый флаг [в квалификации ГП Азербайджана], но из-за того, что не хотел мешать Себу [Феттелю]. Я считаю, что есть разница между людьми, которые идут на это, чтобы не мешать другим, и людьми, которые идут на это намеренно. Особенно когда ты отстаёшь на полторы секунды.
Хотя это непросто урегулировать. Ты всегда легко говоришь о чём-то до тех пор, пока это не произойдёт с тобой. После чего говоришь, что не хочешь пересмотра правил из-за того, что именно ты совершил ошибку», – приводит слова пилота издание RaceFans.
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