Пилот «Альпин» и двукратный победитель чемпионата Формулы-1, испанский пилот Фернандо Алонсо высказался об изменении правил квалификации.
Напомним, ранее пилот «Макларена» Ландо Норрис поддержал идею, согласно которой гонщики, намеренно ошибающиеся в квалификации и вызывающие жёлтые флаги, чтобы испортить быстрые круги конкурентам, должны штрафоваться потерей одного или нескольких своих лучших кругов.
«Нам нужно быть предельно осторожными, когда мы входим в поворот или совершаем манёвр. На данный момент есть проблемы с медленными кругами, с минимальным временем для соблюдения требований, а также с движением в последнем повороте и буксировкой. Поэтому да, я считаю, что мы должны принимать решения в другом формате квалификации», – приводит слова Алонсо издание Motorsport.
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