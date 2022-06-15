Джонни Херберт посоветовал Гасли уйти из «Альфа Таури»

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт призвал Пьера Гасли уйти из «Альфа Таури». По мнению эксперта, французу стоить покинуть структуру «Ред Булл» и попробовать себя в других командах.



«Я думаю, что ему стоит поступить таким же образом, как в своё время сделал Даниэль Риккардо — уйти. Ему стоит попробовать себя в другой команде, если будет возможность.



Я думаю, что для него это очень важно. Не хочется надолго застревать в такой команде, как «Альфа Таури». Да, она даёт ему машину, но он там застрял», — цитирует Херберта RacingNews 365.



Действующий контракт Гасли с «Альфа Таури» заканчивается в конце 2023 года. На прошлой неделе стало известно, что Серхио Перес продлил контракт с «Ред Булл» на два сезона, что закрыло для французского гонщика дорогу к возвращению в старшую команду австрийского концерна в ближайшее время.