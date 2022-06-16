Вольф – о смене пилотов «Мерседеса»: для нас сейчас нет открытых дверей

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможной смене состава пилотов команды, в число которых на данный момент входят британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.
«Для нас сейчас нет открытых дверей. Для нас существует всего одна сила, и это два парня. Если бы я начал смотреть на рынок гонщиков и на то, что на нём происходит, то это бы просто меня отвлекало», – приводит слова Вольфа издание Motorsport Germany.
Напомним, 37-летний Хэмилтон, семикратный победитель чемпионата, выступает за «Мерседес» с 2013 года, 24-летний Расселл – с нынешнего.
Ранее в интервью Вольф высказался об активно обсуждаемой в последнее время проблеме дельфинирования. Напомним, на Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон с трудом закончил гонку из-за болей в спине.
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