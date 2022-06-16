Ферстаппен: после двух сходов думал, что всё кончено

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что в начале сезона решил, что потерял все шансы на победу в чемпионате.



«Мы поняли, что наша машина вполне конкурентоспособна, и я думал, что у нас получится участвовать в борьбе за титул. Однако после двух сходов я отставал от лидера на 46-47 очков и думал, что всё кончено. Во всяком случае ожидал, что потребуется много времени, чтобы приблизиться к соперникам. Однако теперь мы лидируем с преимуществом. Сейчас важно сосредоточиться на надёжности. Два схода — это много. Можно быть очень быстрым, но какой в этом толк, если ты не доедешь до финиша», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.



Ферстаппен сошёл в двух первых гонках сезона — в Бахрейне и Австралии. На данный момент Макс лидирует в общем зачёте.

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