Гендиректор «КАМАЗа» рассказал о будущем гоночной команды

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин сообщил, что раллийная команда «КАМАЗ-мастер» продолжит выступление в стабильном режиме. Об этом он сообщил во время Петербургского международного экономического форума.
Ранее стало известно, что у «КАМАЗ-мастер» возникли проблемы со спонсорами.
«Не от нас зависит, будем ли мы допущены до «Дакара». Мы сейчас в том состоянии, что лучше излишним оптимизмом не обладать. Есть пример «МАЗа», которого вернули. Поэтому с организаторами на этом этапе разговаривать бесполезно.
Команда находится в стабильном режиме, работает над совершенствованием автомобилей. Даже если не будет «Дакара» — есть «Шёлковый путь». У компании нет намерений как-либо ограничивать команду — это десятилетиями созданный коллектив. Его бросить никак нельзя», — цитирует гендиректора предприятия ТАСС.
«КАМАЗ-мастер» — одна из самых титулованных раллийных команд мира. Она выигрывала престижный ралли-марафон «Дакар» 19 раз.
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