Леклер: кем себя вижу в конце года? Чемпионом мира

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своей главной цели на оставшуюся часть сезона.



«Кем вижу себя в конце года? Чемпионом мира. Я не перестаю в это верить, пока есть математические шансы. Может быть, я сумасшедший, но я точно так же верил в себя в двух прошлых сезонах. Как только я опускал визор, то думал о победе, хотя в лучшем случае мог рассчитывать на попадание в десятку. В этом году у нас есть шансы, нужно сосредоточиться на себе и разобраться с трудностями», — заявил Леклер в интервью La Repubblica.



Шарль Леклер во время Гран-при Азербайджана был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с машиной. На данный момент пилот занимает третье место в общем зачёте и отстаёт от лидирующего Макса Ферстаппена на 34 очка.

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