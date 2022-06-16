Леклер: кем себя вижу в конце года? Чемпионом мира
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своей главной цели на оставшуюся часть сезона.
«Кем вижу себя в конце года? Чемпионом мира. Я не перестаю в это верить, пока есть математические шансы. Может быть, я сумасшедший, но я точно так же верил в себя в двух прошлых сезонах. Как только я опускал визор, то думал о победе, хотя в лучшем случае мог рассчитывать на попадание в десятку. В этом году у нас есть шансы, нужно сосредоточиться на себе и разобраться с трудностями», — заявил Леклер в интервью La Repubblica.
Шарль Леклер во время Гран-при Азербайджана был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с машиной. На данный момент пилот занимает третье место в общем зачёте и отстаёт от лидирующего Макса Ферстаппена на 34 очка.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
13:30
-
13:13
-
12:19
-
11:34
-
11:11
-
10:24
-
09:46
-
09:18
-
01:30
-
00:41
-
00:35
- 15 июня 2022
-
23:53
-
22:37
-
22:37
-
22:04
-
20:56
-
20:40
-
20:20
-
19:01
-
17:29
-
17:14
-
16:09
-
15:57
-
15:31
-
14:36
-
13:59
-
13:43
-
13:22
-
12:28
-
11:50
-
10:50
-
10:12
-
09:32
-
00:31
-
00:19
Партнерский контент