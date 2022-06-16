Валттери Боттас: дельфинирование может привести к травмам пилотов, это недопустимо

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о проблеме дельфинирования. Финский гонщик признался, что после Гран-при Азербайджана чувствовал себя отвратительно.



«Я видел некоторых пилотов после гонки. На некоторых поворотах машины менее управляемы из-за дельфинирования. Это важный вопрос, который становится всё серьёзнее.



Я не знаю, насколько контролируемым будем болид в будущем. Это может привести к травмам пилотов. Конечно, это недопустимо.



Мы говорили с представителями ФИА и донесли им нашу позицию. Нужно найти возможность улучшить машины. Я не думаю, что когда-либо чувствовал себя хуже, чем некоторые пилоты после этой гонки», — цитирует Боттаса BBC.

После Гран-при Азербайджана пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон жаловался на сильные боли в спине.

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