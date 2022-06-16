Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валттери Боттас: дельфинирование может привести к травмам пилотов, это недопустимо

Валттери Боттас: дельфинирование может привести к травмам пилотов, это недопустимо
Комментарии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказался о проблеме дельфинирования. Финский гонщик признался, что после Гран-при Азербайджана чувствовал себя отвратительно.

«Я видел некоторых пилотов после гонки. На некоторых поворотах машины менее управляемы из-за дельфинирования. Это важный вопрос, который становится всё серьёзнее.

Я не знаю, насколько контролируемым будем болид в будущем. Это может привести к травмам пилотов. Конечно, это недопустимо.

Мы говорили с представителями ФИА и донесли им нашу позицию. Нужно найти возможность улучшить машины. Я не думаю, что когда-либо чувствовал себя хуже, чем некоторые пилоты после этой гонки», — цитирует Боттаса BBC.

После Гран-при Азербайджана пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон жаловался на сильные боли в спине.

Шесть самых эпичных Гран-при Бразилии Формулы-1

Новость по теме
Валттери Боттас: мы предприняли меры, чтобы начать Гран-при Канады с чистого листа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022