Леклер: не завидую Ферстаппену и не думаю, что он завидует мне
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос о сравнениях с Максом Ферстаппеном.
«Завидую ли я Ферстаппену? Нет, абсолютно нет. И я не думаю, что он завидует мне в чём-либо. Мы два совершенно разных гонщика. Лично я сосредоточен лишь на том, чтобы стать лучшей версией себя. Я никогда не буду становиться похожим на кого-то. Я вполне доволен своим развитием и продолжу прогрессировать», — сказал Леклер в интервью La Repubblica.
Макс Ферстаппен на данный момент лидирует в общем зачёте пилотов со 150 очками. Шарль Леклер не смог завершить гонку в Баку и теперь располагается лишь на третьем месте. У гонщика «Феррари» 116 очков. После Гран-при Азербайджана его обогнал и второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
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