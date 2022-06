Мазепин объявил об официальном запуске фонда для отстранённых от соревнований спортсменов

Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин в рамках деловой программы XXV Петербургского международного экономического форума объявил об официальном старте работы фонда «Мы выступаем как один» (We Compete As One), который будет оказывать комплексную поддержку атлетам, отстранённым от соревнований по неспортивным причинам.



«Я искренне рад сегодня принять участие в насыщенной программе форума и объявить об официальном запуске фонда «Мы выступаем как один». Мы предлагаем четыре основных направления поддержки: образовательные программы, помощь в поиске достойной работы, психологические и юридические консультации для тех, кто хочет определить свои возможности в мире спорта и за его пределами. Сегодня я убедился в том, что, несмотря на все вызовы, спортивное сообщество остаётся единой семьёй. Благодарю всех участников за интересную дискуссию и поддержку Фонда на самом старте нашей работы», – отметил Мазепин.



Идея создания фонда помощи спортсменам родилась у Мазепина после разрыва контракта со стороны команды «Хаас» в марте 2022 года.