«КАМАЗ-Мастер» обнародовал состав команды на «Шёлковый путь»
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Руководство команды «КАМАЗ-Мастер» обнародовало состав на ралли-рейд «Шёлковый путь», который пройдёт в 2022 году. На ралли-рейд команда выставит четыре экипажа.
Состав команды выглядит следующим образом:
1. Эдуард Николаев (пилот) — Евгений Яковлев (штурман) — Богдан Каримов (механик).
2. Дмитрий Сотников — Руслан Ахмадеев — Ильгиз Ахметзянов.
3. Андрей Каргинов — Андрей Мокеев — Иван Мальков.
4. Сергей Куприянов — Александр Куприянов — Сергей Кренёв.
Таким образом, в гонке не примут участия три боевых гонщика команды — Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Богдан Каримов.
Ранее президент «КАМАЗа» объявил, что команда будет стабильно выступать в новом сезоне, несмотря на последствия политических событий.
Новость по темеГендиректор «КАМАЗа» рассказал о будущем гоночной команды
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