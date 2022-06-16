«КАМАЗ-Мастер» обнародовал состав команды на «Шёлковый путь»

Руководство команды «КАМАЗ-Мастер» обнародовало состав на ралли-рейд «Шёлковый путь», который пройдёт в 2022 году. На ралли-рейд команда выставит четыре экипажа.

Состав команды выглядит следующим образом:

1. Эдуард Николаев (пилот) — Евгений Яковлев (штурман) — Богдан Каримов (механик).

2. Дмитрий Сотников — Руслан Ахмадеев — Ильгиз Ахметзянов.

3. Андрей Каргинов — Андрей Мокеев — Иван Мальков.

4. Сергей Куприянов — Александр Куприянов — Сергей Кренёв.



Таким образом, в гонке не примут участия три боевых гонщика команды — Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Богдан Каримов.

Ранее президент «КАМАЗа» объявил, что команда будет стабильно выступать в новом сезоне, несмотря на последствия политических событий.