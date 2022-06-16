Даниэль Риккардо: Хэмилтон ничего не растерял, его мастерство на уровне

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о проблеме дельфинирования, а также заступился за Льюиса Хэмилтона.
«После гонки в Баку были разговоры о Льюисе. Я видел онборды, видел, как он вылезает из машины, и он не преувеличивал. Это действительно очень неприятно. За этим легко следить. Прыжки можно услышать на аудио, на онбордах видно, как двигается шлем. Это ненормально. У нас не так много места в кокпите, чтобы подготовиться к ударам. Я не уверен по поводу изменения регламента, но не хотел бы, чтобы кто-то травмировался. Думаю, в пятницу мы всё обсудим.
Что касается мастерства Льюиса, то оно на уровне. Хэмилтон ничего не растерял. Не стал бы исключать даже вариант с его победой в Канаде, например», — приводит слова Риккардо Grandprix247.
На Гран-при Баку Хэмилтон финишировал на четвёртом месте.
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