Даниэль Риккардо: Хэмилтон ничего не растерял, его мастерство на уровне

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо высказался о проблеме дельфинирования, а также заступился за Льюиса Хэмилтона.



«После гонки в Баку были разговоры о Льюисе. Я видел онборды, видел, как он вылезает из машины, и он не преувеличивал. Это действительно очень неприятно. За этим легко следить. Прыжки можно услышать на аудио, на онбордах видно, как двигается шлем. Это ненормально. У нас не так много места в кокпите, чтобы подготовиться к ударам. Я не уверен по поводу изменения регламента, но не хотел бы, чтобы кто-то травмировался. Думаю, в пятницу мы всё обсудим.



Что касается мастерства Льюиса, то оно на уровне. Хэмилтон ничего не растерял. Не стал бы исключать даже вариант с его победой в Канаде, например», — приводит слова Риккардо Grandprix247.



На Гран-при Баку Хэмилтон финишировал на четвёртом месте.

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