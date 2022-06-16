Глава ВТБ рассказал о будущем «Сочи Автодрома»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о ситуации с «Сочи Автодромом» на фоне отмены российского этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при России.
«Нет, это никак не может возобновиться в нынешней ситуации. Но будем развивать какие-то национальные проекты, но уже на площадке питерской. В Сочи площадка, скорее всего, будет трансформирована под другие мероприятия», — приводит слова Костина РБК.
Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.
В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.
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