Глава ВТБ: аванс за проведение Гран-при России «притырили»

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сможет ли ВТБ как-то компенсировать убытки из-за ухода Формулы-1 из России.



«Компенсировать нам… Наоборот, мы вышли из состава «Росгонок», потому что «Росгонки» внесли аванс за проведение Формулы-1 в России, деньги они обратно получить не могут, их пока тоже там «притырили», пока оснований для невозврата нет», — приводит слова Костина РБК.



Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.



В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.

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