Йос Ферстаппен: единственная проблема Макса — квалификации

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, считает, что его сыну необходимо решить проблемы с квалификациями.



«После двух сходов в начале сезона казалось, что всё потеряно. Сейчас же проблемы уже у «Феррари», однако ситуация может измениться в одно мгновение, в Формуле-1 по-прежнему очень важна техника. У «Ред Булл» есть всё необходимое — способные специалисты, опыт. Но сейчас рано праздновать, впереди длинный сезон.



Единственное, с чем по-прежнему возникают проблемы, это квалификации. В субботу Макс был очень расстроен, потому что не получил того, к чему стремился. Если они смогут исправить ситуацию с квалификациями, то сезон станет проще. На городских трассах проблема становится более очевидной. Трасса «прорезинивается» хуже, и ему труднее быстро поворачивать болид. Хорошо то, что в гонках машина «Ред Булл» летит как ракета, у машины очень хороший баланс. Во время длинных отрезков шины ведут себя иначе, так что болид лучше поворачивает. Макс хорошо справляется», — приводит слова Йоса Ферстаппена официальный сайт Макса.