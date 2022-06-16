Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о своём отношении к геям.



«Для меня гомосексуальность — абсолютно нормальная вещь, у меня есть друзья-геи. Я не знаю, почему до сих пор есть люди, которые не понимают, что любовь – для всех. Формула-1 должна протянуть руку помощи тем, кто не владеет таким мощным голосом, чтобы рассказать о трудностях в повседневной жизни», — заявил Леклер в интервью La Repubblica.



Напомним, Шарль Леклер во время Гран-при Азербайджана был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с машиной. На данный момент пилот занимает третье место в общем зачёте и отстаёт от лидирующего Макса Ферстаппена на 34 очка.



Ранее гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель выразил мнение, что Формула-1 готова к тому, чтобы в рядах пилотов появился открытый гей.