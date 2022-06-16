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Джонни Херберт считает, что будущее Лэнса Стролла в «Астон Мартин» находится под вопросом

Джонни Херберт считает, что будущее Лэнса Стролла в «Астон Мартин» находится под вопросом
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Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт считает, что будущее Лэнса Стролла в «Астон Мартин» находится под вопросом.

«В последнее время у Стролла были тяжёлые времена. Иногда я думаю, что в какой-то момент Лоуренс должен подойти к сыну и сказать: «Сынок, я дал тебе шанс, стоит уйти». Думаю, настанет момент, когда это произойдёт. Я точно не знаю, когда это случится, но Лэнс должен справляться с работой, которую на него возложили. Пока же это происходит несколько хаотично.

Думаю, Пьер Гасли уже должен наводить справки о месте в «Астон Мартин». Он должен сказать им, что готов присоединиться к команде. Думаю, что иногда гонщикам приходится принимать жёсткие решения, и с точки зрения карьеры для него это было бы правильно», — приводит слова Джонни Херберта RacingNews 365.

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