Хэмилтон пожертвовал на благотворительность почти $ 25 млн в 2022 году

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был включён в рейтинг издания Sunday Times, который составляется на основе данных о пожертвованиях на благотворительность.



Как сообщает источник, за 2022 год Хэмилтон уже пожертвовал на благотворительность почти $ 25 млн при том, что общее состояние британца оценивается в $ 360 млн.



Большая часть средств была потрачена на поддержку благотворительной деятельности в сферах образования, молодёжи и трудоустройства.



В рейтинге Хэмилтон оказался сразу на пятом месте, учитывая то, что он пожертвовал на благотворительность семь процентов своего состояния.



Напомним, по итогам Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили его напарник Серхио Перес и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.