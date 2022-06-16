Хэмилтон пожертвовал на благотворительность почти $ 25 млн в 2022 году

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был включён в рейтинг издания Sunday Times, который составляется на основе данных о пожертвованиях на благотворительность.
Как сообщает источник, за 2022 год Хэмилтон уже пожертвовал на благотворительность почти $ 25 млн при том, что общее состояние британца оценивается в $ 360 млн.
Большая часть средств была потрачена на поддержку благотворительной деятельности в сферах образования, молодёжи и трудоустройства.
В рейтинге Хэмилтон оказался сразу на пятом месте, учитывая то, что он пожертвовал на благотворительность семь процентов своего состояния.
Напомним, по итогам Гран-при Азербайджана Льюис Хэмилтон финишировал четвёртым. Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, компанию на подиуме ему составили его напарник Серхио Перес и гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
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