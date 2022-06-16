Даниэль Риккардо ответил на критику Зака Брауна

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо отреагировал на критику со стороны генерального директора команды Зака Брауна.



«Я прекрасно понимаю, как обстоят мои дела, и считаю слова Зака Брауна завуалированным комплиментом. Значит, он верит, что я могу выступать лучше. Я сам являюсь своим главным критиком, так что критику со стороны не принимаю близко к сердцу. Да и немного прессинга не помешает. Во всяком случае, я точно не расстроюсь и не обижусь», — цитирует Риккардо Associated Press.



Ранее Браун заявил, что Риккардо не оправдывает возложенных ожиданий, и не исключил досрочного расторжения контракта с австралийцем.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Даниэль в настоящее время занимает 13-е место, имея в активе 15 очков. Его напарник по команде Ландо Норрис с 50 баллами – на седьмой позиции.