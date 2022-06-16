Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» рассказали о задаче Расселла на сезон-2022

В «Мерседесе» рассказали о задаче Расселла на сезон-2022
Комментарии

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз рассказал о задаче, которая стоит перед Джорджем Расселлом в сезоне-2022.

«Задача Джорджа до конца сезона? Я бы сказал так — если команда не ошибается, то он должен финишировать в каждой гонке. Пусть он набирается опыта, а мы постараемся улучшить его болид. Как только наша машина поедет быстрее, у него появится шанс чаще бывать на подиуме, а может быть, и бороться за победы. То же самое можно сказать и о Льюисе. У нас два лучших пилота в чемпионате, и это не только моё мнение. Они скучают по победам, так что мы должны как можно скорее улучшить машины, чтобы они могли бороться за места впереди», — приводит слова Ваулза Motorsport.

Расселл ни разу за прошедшие восемь гонок не финишировал ниже пятого места и занимает четвёртую позицию в личном зачёте.

Шумахер снова провалился, Расселл достоин борьбы за титул. Оценки за Гран-при в Баку Шумахер снова провалился, Расселл достоин борьбы за титул. Оценки за Гран-при в Баку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022