В «Мерседесе» рассказали о задаче Расселла на сезон-2022

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Ваулз рассказал о задаче, которая стоит перед Джорджем Расселлом в сезоне-2022.



«Задача Джорджа до конца сезона? Я бы сказал так — если команда не ошибается, то он должен финишировать в каждой гонке. Пусть он набирается опыта, а мы постараемся улучшить его болид. Как только наша машина поедет быстрее, у него появится шанс чаще бывать на подиуме, а может быть, и бороться за победы. То же самое можно сказать и о Льюисе. У нас два лучших пилота в чемпионате, и это не только моё мнение. Они скучают по победам, так что мы должны как можно скорее улучшить машины, чтобы они могли бороться за места впереди», — приводит слова Ваулза Motorsport.



Расселл ни разу за прошедшие восемь гонок не финишировал ниже пятого места и занимает четвёртую позицию в личном зачёте.