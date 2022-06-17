Алези высказался о ситуации в «Феррари» после двойного схода в Баку

Бывший гонщик Формулы-1 Жан Алези поделился мнением о ситуации в «Феррари» на фоне двойного схода на Гран-при Азербайджана.
«Может быть, среди пилотов с опытом выступления за «Феррари» мне намного лучше других известно, как это — столкнуться с поломкой машины в тот момент, когда ты лидируешь в гонке. И я знаю, как это — быть частью «Феррари». С этим ничто не сможет сравниться.
Я не думаю, что стоит искать оправдания разочаровывающему результату гонки в Баку. Но мы всё равно говорим о машине, которая была шесть раз на поуле в восьми последних гонках. Так что проект у «Феррари» действительно хороший, а команда смогла добиться выдающегося прогресса. За последние два года команде пришлось отыгрываться просто с катастрофического отставания», — приводит слова Жана Алези FormulaPassion.
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