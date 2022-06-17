Хорнер: «Феррари» решит свои проблемы
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что «Феррари» ещё не потеряла шансы на титул.
«Я считаю, что у «Феррари» очень быстрая машина. Особенно по субботам. Что до воскресных гонок, то фактически в каждой гонке сезона мы не проигрывали им в темпе. В Баку, если судить по первым кругам, ситуация была абсолютно такой же.
«Феррари» решит свои проблемы. Я в этом уверен. Но из-за произошедшего ближе к концу года их будут ждать штрафы за замену моторов, что практически неизбежно. Впереди нас ждёт долгий чемпионат, мы видели, как за последние пять гонок резко менялась ситуация с количеством очков у команд. Всё ещё может быстро измениться», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
Комментарии
- 17 июня 2022
-
00:54
-
00:50
- 16 июня 2022
-
23:54
-
23:05
-
22:58
-
21:58
-
21:07
-
20:59
-
19:52
-
19:05
-
18:54
-
18:00
-
17:56
-
16:45
-
16:25
-
15:56
-
15:18
-
15:03
-
13:30
-
13:13
-
12:19
-
11:34
-
11:11
-
10:24
-
09:46
-
09:18
-
01:30
-
00:41
-
00:35
- 15 июня 2022
-
23:53
-
22:37
-
22:37
-
22:04
-
20:56
-
20:40
Партнерский контент