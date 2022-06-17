Хорнер: «Феррари» решит свои проблемы

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что «Феррари» ещё не потеряла шансы на титул.



«Я считаю, что у «Феррари» очень быстрая машина. Особенно по субботам. Что до воскресных гонок, то фактически в каждой гонке сезона мы не проигрывали им в темпе. В Баку, если судить по первым кругам, ситуация была абсолютно такой же.



«Феррари» решит свои проблемы. Я в этом уверен. Но из-за произошедшего ближе к концу года их будут ждать штрафы за замену моторов, что практически неизбежно. Впереди нас ждёт долгий чемпионат, мы видели, как за последние пять гонок резко менялась ситуация с количеством очков у команд. Всё ещё может быстро измениться», — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.