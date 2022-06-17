Штайнер считает, что новая директива ФИА может изменить расклад сил в чемпионате

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал введение новой директивы ФИА, которая направлена на борьбу с эффектом дельфинирования.



«Я действительно думаю, что у некоторых машин серьёзные проблемы с этим. Тогда можно просто поднять болид. Но кому хочется ехать медленнее? Новая директива — то же самое, как тот случай несколько лет назад, когда в середине сезона мы меняли шины. Такими решениями можно кардинально изменить ход чемпионата, справедливо ли это?



При этом я понимаю, что это вопрос безопасности, но и к этому можно подойти иначе. Можно было найти способ, не меняя правил. Найти какой-то порог и не позволять опускать машины ниже. Иначе штрафовать», — приводит слова Штайнера RaceFans.

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