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Ферстаппен раскритиковал решение ФИА выпустить новую директиву

Ферстаппен раскритиковал решение ФИА выпустить новую директиву
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал введение новой директивы ФИА, направленную на борьбу с эффектом дельфинирования.

«Мы опять сталкиваемся с тем, что ФИА меняет правила посреди сезона. Дело даже не в том, что это повлияет на нас больше или меньше по сравнению с остальными, но ведь не должно быть так, что одна команда много жалуется, а потом вдруг правила меняются. Думаю, многие команды проделали серьёзную работу, чтобы избежать проблем с дельфинированием. Можно поднять машину, и у вас не будет такой проблемы, но вы теряете скорость. Однако если вы не можете правильно спроектировать машину, то это ваша вина. Стыдно вот так менять правила, — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Макс Ферстаппен на данный момент лидирует в общем зачёте, набрав 150 очков.

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