Пьер Гасли предположил, как скажутся меры ФИА в борьбе с козлением на борьбе в Формуле-1
Поделиться
Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказал мнение, что едва ли меры, которые примет Международная автомобильная федерация (ФИА) с целью борьбы с эффектом дельфинирования, скажутся на расстановке сил в чемпионате мира.
«Со стороны сложно представить, на что это похоже. Я просто рад, что в федерации поняли, что это серьёзная проблема для всех нас. Мы здесь не только для того, чтобы жаловаться. Мы не такие. Мы все любим спорт таким, какой он есть. И каждый из нас пытается сделать его лучше и всячески продвигать вперёд.
Но этот вопрос касается нашего здоровья. И я не думаю, что принятые меры окажут значительное влияние на производительность всех автомобилей», — приводит слова Гасли Motorsport.
Самые памятные Гран-при Канады Формулы-1:
Комментарии
- 17 июня 2022
-
13:16
-
13:08
-
12:55
-
12:18
-
11:38
-
10:51
-
10:21
-
00:54
-
00:50
- 16 июня 2022
-
23:54
-
23:05
-
22:58
-
21:58
-
21:07
-
20:59
-
19:52
-
19:05
-
18:54
-
18:00
-
17:56
-
16:45
-
16:25
-
15:56
-
15:18
-
15:03
-
13:30
-
13:13
-
12:19
-
11:34
-
11:11
-
10:24
-
09:46
-
09:18
-
01:30
-
00:41
Партнерский контент