Пьер Гасли предположил, как скажутся меры ФИА в борьбе с козлением на борьбе в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказал мнение, что едва ли меры, которые примет Международная автомобильная федерация (ФИА) с целью борьбы с эффектом дельфинирования, скажутся на расстановке сил в чемпионате мира.



«Со стороны сложно представить, на что это похоже. Я просто рад, что в федерации поняли, что это серьёзная проблема для всех нас. Мы здесь не только для того, чтобы жаловаться. Мы не такие. Мы все любим спорт таким, какой он есть. И каждый из нас пытается сделать его лучше и всячески продвигать вперёд.

Но этот вопрос касается нашего здоровья. И я не думаю, что принятые меры окажут значительное влияние на производительность всех автомобилей», — приводит слова Гасли Motorsport.

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