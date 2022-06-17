Гюнтер Штайнер рассказал, когда следует ожидать обновлений «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о планах команды по применению обновлений в нынешнем сезоне Формулы-1. По словам Штайнера, их, скорее всего, следует ожидать к Гран-при Венгрии, который состоится с 29 по 31 июля.



«Изначально я говорил про Францию, но, возможно, это будет Венгрия, потому что нам нужно было ещё кое-что проверить в аэродинамической трубе. Но сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы это произошло в Венгрии, это наша цель. Надеюсь, после этого мы сделаем большой шаг вперёд. После этого мы перейдём к болиду следующего года. Никаких промежуточных обновлений не будет», — приводит слова Штайнера The Race.

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