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Гюнтер Штайнер рассказал, когда следует ожидать обновлений «Хааса»

Гюнтер Штайнер рассказал, когда следует ожидать обновлений «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о планах команды по применению обновлений в нынешнем сезоне Формулы-1. По словам Штайнера, их, скорее всего, следует ожидать к Гран-при Венгрии, который состоится с 29 по 31 июля.

«Изначально я говорил про Францию, но, возможно, это будет Венгрия, потому что нам нужно было ещё кое-что проверить в аэродинамической трубе. Но сейчас мы полным ходом работаем над тем, чтобы это произошло в Венгрии, это наша цель. Надеюсь, после этого мы сделаем большой шаг вперёд. После этого мы перейдём к болиду следующего года. Никаких промежуточных обновлений не будет», — приводит слова Штайнера The Race.

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