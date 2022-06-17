Хельмут Марко — о новой директиве ФИА: чушь полнейшая
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал введение новой директивы ФИА, призванной снизить эффект дельфинирования.
«Это полнейшая чушь! Если какая-то из команд не в состоянии справиться с регламентом, то это не значит, что его нужно менять. Поднимайте машину выше — вот и всё», — цитирует Марко Kleine Zeitung.
Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен также не согласился с новыми правилами. По словам нидерландского гонщика, это несправедливое решение ФИА.
«Не должно быть так, что одна из команд много жалуется, а потом вдруг правила меняются», — сказал Макс.
Ферстаппен перед Гран-при Канады лидирует в общем зачёте со 150 очками. Его напарник Серхио Перес располагается на втором месте.
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