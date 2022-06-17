Сироткин: директива ФИА может сильно изменить расстановку сил. «Мерседесу» не позавидуешь

Бывший российский гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мыслями о введении новой директивы ФИА, которая направлена на борьбу с эффектом дельфинирования. Ранее на последствия от чрезмерного подпрыгивания автомобилей жаловались многие пилоты «Королевских гонок».



«Как мне кажется, это большое и важное нововведение. Мы уже говорили, что разные команды с дельфинированием чуть по-разному пытались бороться. Так вот контроль, как в плане вертикальных колебаний двигается машина, каким-то командам отчасти поможет, а каким-то навредит. Кто-то с точки зрения шасси это больше отрабатывал, и им это больше навредит. А кто-то с точки зрения того, что машину оставляли как можно ниже, чтобы погасить эти колебания перераспределением потоков воздуха. Им будет проще.



Поэтому тому же «Мерседесу» сейчас не позавидуешь. Они как раз были одними из тех, кто пытался решить эту проблему с точки зрения шасси, пытались поднимать машину. Сейчас они это делать не смогут. Поэтому команды, которые избрали такой путь, по ним это ударит чуть больше. Вроде одна новость, а она может очень сильно изменить расстановку сил в текущем моменте и расстановку сил в прогрессе чемпионата. Но, наверное, это правильное решение. Важно, чтобы команды не придумали, как этот датчик обхитрить», — сказал Сироткин в своём телеграм-канале.

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