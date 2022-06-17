Названы подробности планов ФИА по борьбе с дельфинированием

Международная автомобильная федерация (ФИА) установит степень раскачки болидов команд Формулы-1 во время свободных практик Гран-при Канады. Об этом информирует Auto Motor und Sport. Ранее федерация выпустила новую директиву, нацеленную на борьбу с эффектом дельфинирования. Отмечается, что в следующем сезоне такая проблема не должна стоять ни перед одной командой.

По сведениям источника, в федерации пока не знают, какую раскачку считать приемлемой. Чтобы это установить, во время первых двух тренировок ФИА проанализирует величину вертикального ускорения, которая транслируется с авто посредством телеметрии.

Для проверки данных в ходе третьей свободной практики пилоты проедут три круга в гоночном темпе с отключенной DRS. При возникновении подозрений, что гонщик специально проехал медленно, его попросят повторить попытку.

Когда ФИА наконец установит безопасные настройки для каждой машины, то ни один гоночный коллектив уже не сможет изменить высоту дорожного просвета, жёсткость пружин и настройки амортизаторов, а также аэродинамическую конфигурацию. При этом в федерации предоставили пять исключений:

1) машину можно поднять ещё выше;

2) изменение погоды;

3) изменение конфигурации связано с системой охлаждения;

4) изменение давления в шинах;

5) регулировки переднего антикрыла.

Если кто-либо пожелает вернуться к ранее использовавшимся настройкам, он должен будет сначала доказать ФИА, что эти настройки соответствуют критериям безопасности. В случае невозможности достичь требуемых ФИА пределов и безопасных настроек участник должен будет использовать настройки, которые ближе всего к ограничениям. После этого нужно будет увеличить задний дорожный просвет ещё на 10 миллиметров без изменения подвески и аэродинамической конфигурации.

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