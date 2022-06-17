Марк Хьюз: преимущество «Ред Булл» может возрасти благодаря директиве ФИА

Обозреватель и технический эксперт Марк Хьюз считает, что преимущество «Ред Булл» в чемпионате мира может вырасти после введения новой технической директивы ФИА, направленной на снижение эффекта дельфинирования.



«Да, кажется, что следить и контролировать ситуацию будет невероятно трудно, однако этот шаг был необходим для защиты пилотов и команд от самих себя. Если есть выбор между временем на круге и физическим дискомфортом, время на круге всегда важнее, даже если долгосрочное влияние на здоровье совершенно неизвестно.



Решение ФИА наверняка окажет влияние на расклад сил. Преимущество «Ред Булл» может даже возрасти. Но это был смелый ход от ФИА. Стоит надеяться, что она сумеет контролировать невероятно сложную систему, которая, похоже, появится», — приводит слова Хьюза The Race.