Леклер: хотим вновь побеждать, и как можно скорее

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил надежду, что итальянская команда сможет вернуться на победный путь после неудач последних Гран-при.
«Мы хотим вновь побеждать, и как можно скорее. Мы работаем над нашими проблемами, и, надеюсь, их решение не займёт у нас очень много времени», — сказал Шарль Леклер на пресс-конференции ФИА в преддверии Гран-при Канады.
Напомним, Гран-при Канады пройдёт с 17 по 19 июня. Первая свободная практика запланирована на сегодня, 17 июня. Старт — в 21:00 по московскому времени.
Лидером общего зачёта является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в активе которого 150 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес — 129 баллов. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари», в активе которого 116 очков.
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