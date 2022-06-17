Хэмилтон объяснил, почему выступил в защиту девушки-комментатора Sky Sports
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, почему он заступился за Наоми Шифф, девушку-комментатора на Sky Sports, которую обвинили в некомпетентности и том, что она вошла в бригаду комментаторов только благодаря своему полу.
Ранее Хэмилтон в социальных сетях написал пост с поддержкой девушки-комментатора.
«Я знаю, как это — подвергаться нападкам в интернете. Я стараюсь поощрять её продолжать делать то, что она делает, потому что она отлично справляется со своей работой», — приводит слова Хэмилтона Crash.
Наоми Шифф начала карьеру автогонщика в 16 лет в 2010 году. В феврале 2022 года Наоми представляла обновлённый болид «Мерседеса», а через месяц вошла в команду ведущих Sky Sport и освещает Формулу-1 на канале.
Комментарии
- 17 июня 2022
-
19:38
-
19:10
-
18:51
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:34
-
16:18
-
15:59
-
15:06
-
14:51
-
14:06
-
13:16
-
13:08
-
12:55
-
12:18
-
11:38
-
10:51
-
10:21
-
00:54
-
00:50
- 16 июня 2022
-
23:54
-
23:05
-
22:58
-
21:58
-
21:07
-
20:59
-
19:52
-
19:05
-
18:54
-
18:00
-
17:56
-
16:45
-
16:25
-
15:56
Партнерский контент