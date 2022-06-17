Хэмилтон объяснил, почему выступил в защиту девушки-комментатора Sky Sports

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон объяснил, почему он заступился за Наоми Шифф, девушку-комментатора на Sky Sports, которую обвинили в некомпетентности и том, что она вошла в бригаду комментаторов только благодаря своему полу.

Ранее Хэмилтон в социальных сетях написал пост с поддержкой девушки-комментатора.

«Я знаю, как это — подвергаться нападкам в интернете. Я стараюсь поощрять её продолжать делать то, что она делает, потому что она отлично справляется со своей работой», — приводит слова Хэмилтона Crash.



Наоми Шифф начала карьеру автогонщика в 16 лет в 2010 году. В феврале 2022 года Наоми представляла обновлённый болид «Мерседеса», а через месяц вошла в команду ведущих Sky Sport и освещает Формулу-1 на канале.