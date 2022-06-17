Латифи опроверг слухи о своей замене до конца сезона

Пилот «Уильямса» Николас Латифи опроверг слухи о своей возможной замене ещё до конца сезона-2022.



«Я знаю только то, что буду пилотировать машину до конца сезона. Больше мне нечего сказать на эту тему», — приводит слова Латифи Le Journal de Montreal.



Ранее в прессе появились слухи, что австралиец Оскар Пиастри может заменить Латифи уже на Гран-при Великобритании. Ожидается, что Пиастри заменит Латифи в следующем сезоне.



Контракт Пиастри с «Альпин» будет действовать и в следующем сезоне. Но, по данным СМИ, в соглашении прописано условие досрочного ухода пилота. Утверждается, что «Альпин» будет должна отпустить его, если не предоставит место в Формуле-1 к концу июня. При этом у французской команды пока нет планов по предоставлению Оскару места за рулём болида. Эстебан Окон будет выступать до конца 2024 года, а Фернандо Алонсо очень близок к заключению нового контракта. В связи с этим «Альпин» с большой долей вероятности отдаст Пиастри в аренду «Уильямсу».