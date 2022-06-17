Расселл — о директиве ФИА: попытка залепить рану пластырем, а не долгосрочное решение

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на введение новой директивы ФИА, которая направлена на борьбу с эффектом дельфинирования.



«Конечно, разные пилоты и команды преследуют разные цели. При этом по ходу сезона мы слышали жалобы на эту проблему и со стороны Карлоса Сайнса, и Серхио Переса, и Макса Ферстаппена. Однако сейчас они выступают очень хорошо, и понятно, что они не хотят ничего менять. Это может им навредить. Досадно видеть, что скорости отдают приоритет над безопасностью.



В Баку я видел табличку на пит-лейне, когда проезжал по прямой, но не мог прочитать, что именно на ней написано – настолько сильной была тряска. Я видел, как на одном из кругов Лэнсу Строллу было очень трудно совершать переключения на руле, потому что его трясло на прямой.



Мы спортсмены и хотим побеждать. Но никто не должен рисковать телом и здоровьем просто так. Что до технической директивы, то это скорее попытка залепить рану пластырем на скорую руку, а не долгосрочное решение. Посмотрим», — приводит слова Расселла RaceFans.