Расселл — о директиве ФИА: попытка залепить рану пластырем, а не долгосрочное решение

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на введение новой директивы ФИА, которая направлена на борьбу с эффектом дельфинирования.
«Конечно, разные пилоты и команды преследуют разные цели. При этом по ходу сезона мы слышали жалобы на эту проблему и со стороны Карлоса Сайнса, и Серхио Переса, и Макса Ферстаппена. Однако сейчас они выступают очень хорошо, и понятно, что они не хотят ничего менять. Это может им навредить. Досадно видеть, что скорости отдают приоритет над безопасностью.
В Баку я видел табличку на пит-лейне, когда проезжал по прямой, но не мог прочитать, что именно на ней написано – настолько сильной была тряска. Я видел, как на одном из кругов Лэнсу Строллу было очень трудно совершать переключения на руле, потому что его трясло на прямой.
Мы спортсмены и хотим побеждать. Но никто не должен рисковать телом и здоровьем просто так. Что до технической директивы, то это скорее попытка залепить рану пластырем на скорую руку, а не долгосрочное решение. Посмотрим», — приводит слова Расселла RaceFans.
- 17 июня 2022
-
20:48
-
20:37
-
19:38
-
19:10
-
18:51
-
17:50
-
17:43
-
17:00
-
16:34
-
16:18
-
15:59
-
15:06
-
14:51
-
14:06
-
13:16
-
13:08
-
12:55
-
12:18
-
11:38
-
10:51
-
10:21
-
00:54
-
00:50
- 16 июня 2022
-
23:54
-
23:05
-
22:58
-
21:58
-
21:07
-
20:59
-
19:52
-
19:05
-
18:54
-
18:00
-
17:56
-
16:45