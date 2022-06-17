Леклер не получит штраф на стартовой решётке, Цунода будет стартовать с конца пелотона

Пилот «Феррари» Шарль Леклер не получит штраф за замену элементов силовой установки. На официальном сайте Международной автомобильной федерации появился список новых деталей, которые получат пилоты на Гран-при Канады.
В «Феррари» приняли решение заменить двигатель внутреннего сгорания, модули MGU-H и MGU-K, но не турбину. Таким образом, Леклер не превысил лимит в три элемента за сезон.
Кроме того, новые элменеты получили Эстебан Окон («Альпин»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Юки Цунода («Альфа Таури»). Цунода получит штраф за превышение лимита по двигателям внутреннего сгорания, турбине, MGU-H и MGU-K. Японец будет стартовать с конца стартовой решётки.
Напомним, ранее сообщалось, что ДВС и турбина на машине Леклера не подлежат восстановлению после поломки в Баку. К повреждениям ДВС привела поломка головки блока цилиндров. После этого из строя была выведена и турбина. В команде подтвердили, что мотор не подлежит восстановлению.
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