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Мик Шумахер — о будущем в «Хаасе»: не нужно верить слухам

Мик Шумахер — о будущем в «Хаасе»: не нужно верить слухам
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Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём будущем в американской команде.

Ранее в прессе появлялись слухи о возможном уходе Мика из коллектива на фоне слабых выступлений.

«Не стоит верить всем слухам. Это был первый совет, который дал мне отец. Не читать новости. Я это хорошо усвоил. Мы с командой становимся всё ближе друг к другу, проходя через подобные ситуации. Я всегда чувствовал поддержку со стороны Гюнтера Штайнера. Он мотивирует меня, и это именно то, чего я хочу от босса команды», — приводит слова Мика Шумахера GrandPX.news.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер пока не набрал ни одного очка. Его товарищ по команде Кевин Магнуссен с 15 баллами – на 12-й позиции. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — у него 150 очков.

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