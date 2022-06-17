Мик Шумахер — о будущем в «Хаасе»: не нужно верить слухам

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о своём будущем в американской команде.



Ранее в прессе появлялись слухи о возможном уходе Мика из коллектива на фоне слабых выступлений.



«Не стоит верить всем слухам. Это был первый совет, который дал мне отец. Не читать новости. Я это хорошо усвоил. Мы с командой становимся всё ближе друг к другу, проходя через подобные ситуации. Я всегда чувствовал поддержку со стороны Гюнтера Штайнера. Он мотивирует меня, и это именно то, чего я хочу от босса команды», — приводит слова Мика Шумахера GrandPX.news.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер пока не набрал ни одного очка. Его товарищ по команде Кевин Магнуссен с 15 баллами – на 12-й позиции. Возглавляет рейтинг пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен — у него 150 очков.