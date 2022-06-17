Ферстаппен стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Канады, Леклер — пятый

В Монреале завершилась первая свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Третий результат по итогам тренировки показал гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо.



Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался восьмым.



Гран-при Канады. Первая свободная практика:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.15,158.

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,246.

3. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,373.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,461.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,508.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,664.

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,719.

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,719.

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,883.

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,925.

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,007.

12. Ландо Норрис («Макларен») +1,053.

13. Алекс Албон («Уильямс») +1,150.

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,164.

15. Эстебан Окон («Альпин») +1,263.

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,268.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,994.

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,065.

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,083.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,397.