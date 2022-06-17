Карлос Сайнс чуть не сбил сурка в первой тренировке Гран-при Канады. Фото

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс в ходе первой тренировки Гран-при Канады на трассе в Монреале едва не сбил сурка.
Сурки и в прошлом постоянно выбегали на трассу в Канаде, однако перед уикендом их обычно отселяют в другое место, тем не менее некоторые особи остаются на территории автодрома.
По итогам тренировки Сайнс установил второй результат, уступив четверть секунды Максу Ферстаппену из «Ред Булл».
Гран-при Канады. Первая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.15,158.
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,246.
3. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,373.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,461.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,508.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,664.
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,719.
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,719.
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,883.
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,925.
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,007.
12. Ландо Норрис («Макларен») +1,053.
13. Алекс Албон («Уильямс») +1,150.
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,164.
15. Эстебан Окон («Альпин») +1,263.
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,268.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,994.
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,065.
19. Николас Латифи («Уильямс») +2,083.
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,397.
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