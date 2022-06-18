Вольф рассказал о своём отношении к директиве ФИА, направленной против дельфинирования

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своём отношении к директиве ФИА.



«Думаю, иногда не стоит усложнять. Измерение частоты может провести к очень спорным ситуациям или оценкам. Дисквалифицируете ли вы машину, если она будет сильно подскакивать и выиграет гонку? Сомневаюсь. Все команды должны вместе с ФИА понять, что разрешено. Так ситуация будет под контролем.



Проблема дельфинирования возникает на разных стадиях уикенда. Есть сессии, на которых наш болид стабилен. Есть много факторов — полные или пустые баки, ветер встречный, попутный, уровень сцепления с трассой. Думаю, будет непросто сделать выводы по одной сессии. А что по поводу гонки? Есть дни, когда всё нормально, дельфинирование небольшое, а на следующий день машина начинает подскакивать. Стоит принять, что у болидов с граунд-эффектом есть проблема. С ней необходимо справиться», — приводит слова Тото Вольфа Autosport.