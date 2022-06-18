Ферстаппен стал лучшим во второй свободной практике Гран-при Канады, Леклер — второй

В Монреале завершилась вторая свободная практика Гран-при Канады Формулы-1. Лучшее время по её итогам продемонстрировал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Третий результат по итогам тренировки показал напарник Леклера Карлос Сайнс.



Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался 13-м.



Гран-при Канады. Вторая свободная практика:



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.14,127.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,081.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,225.

4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,315.

5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,416.

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,752.

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844.

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,860.

9. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,906.

10. Эстебан Окон («Альпин») +0,992.

11. Серхио Перес («Ред Булл») +1,040.

12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,269.

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,294.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,372.

15. Мик Шумахер («Хаас») +1,389.

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,399.

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,440.

18. Алекс Албон («Уильямс») +2,044.

19. Николас Латифи («Уильямс») +2,382.

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — без времени.