Леклер потеряет 10 мест на стартовой решётке ГП Канады, но не из-за турбины

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер всё-таки получит на Гран-при Канады Формулы-1 штраф в виде потери 10 позиций на стартовой решётке. Ранее ожидалось, что Леклер может потерять 10 позиций в том случае, если «Феррари» решит поставить на его машину уже четвёртую за сезон турбину — при том, что регламентом разрешено использование лишь трёх турбин. Пока четвёртая турбина не задействована, зато на автомобиль Шарля поставили уже третий за сезон блок контрольной электроники, хотя за весь чемпионат гонщики имеют право использовать лишь два блока.



Таким образом, потеря 10 позиций уже гарантирована. Если позднее в рамках гоночного уикенда Леклеру всё-таки решат поставить новую турбину или ДВС, то Шарля будет ожидать старт с конца стартовой решётки.