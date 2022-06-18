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Команды Ф-1 избегут на Гран-при Канады штрафов за слишком сильное дельфинирование

Команды Ф-1 избегут на Гран-при Канады штрафов за слишком сильное дельфинирование
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Международная автомобильная федерация ФИА вряд ли будет полноценно использовать на Гран-при Канады свою новую техническую директиву, направленную на борьбу со слишком сильным дельфинированием болидов, сообщает RacingNews365. Как удалось уточнить изданию, в Монреале ФИА лишь получит первые данные о дельфинировании, после чего федерации потребуется определённое время для анализа, по итогам которого ФИА уже сможет требовать от команд тех или иных изменений в настройках.

«Техническая директива состоит из двух частей, и первая из них — это процесс сбора данных. Маловероятно, что ФИА соберёт достаточно репрезентативные сведения к концу завтрашней третьей тренировки, так что, вероятно, им понадобится продолжить процесс сбора данных и анализ. Поэтому вторая часть технической директивы, то есть потенциальные действия против тех, чьи машины не соответствуют директиве, не будет применяться, пока не будет собрано репрезентативное количество данных», — отметил официальный представитель ФИА.

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